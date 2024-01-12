مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" تطور حاسم في صحة فادي إبراهيم

كشف نعمة بدوي، نقيب الممثلين اللبنانيين، عن تطورات في الحالة الصحية لمواطنه الفنان فادي إبراهيم، مشيرا إلى أنّ قدمه اليمنى لن تبتر إلى حد كبير.

وأوضح نعمة بدوي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنّ هناك طبيب لبناني مقيم في الولايات المتحدة يدعى انطوان عضم، تدخل وأنقذ قدم فادي إبراهيم اليمنى، بعد أن شارف الأطباء على بترها، مؤكدا أن الحالة الصحية والنفسية للفنان "إبراهيم" أصبحت جيدة للغاية وفي تطور مستمر.

وأشار نقيب الممثلين اللبنانيين أنه متواجد الآن في العاصمة بغداد لحضور إحدى الفعاليات الفنية الخاصة بالمسرح العربي، إلا أنه على تواصل دائم بـ فادي إبراهيم.

وكان الفنان جهاد الأطرش، نقيب الفنانين المحترفين السابق، قد نفى الأنباء المتداولة حول دخول فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، لافتًا إلى أنّ "فادي" منزعج كثيرًا من الشائعات التي تثار حول حالته الصحية.

وقال "الأطرش" إن المعلومات عن الوضع الصحي لـ "فادي إبراهيم" تتلخص في أنه يخضع منذ فترة لغسيل الكليتين، مشيرًا إلى أنه، منذ شهر تقريبًا، بُترت قدمه اليسرى تحت الركبة بقليل، كما بُتر إصبعان من يده اليمنى، لافتًا إلى أن قدمه الأخرى مهددة أيضًا بالبتر، ومن الممكن بتر حزء صغير من القدم، على حد قوله.

وأضاف نقيب الفنانين المحترفين السابق في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز": "الأحاديث المغلوطة التي لا تستند إلى وقائع أزعجت فادي إبراهيم إلى حد بعيد، ومنها أنه في حالة خطرة، أو أنه في العناية الفائقة، وأمور من هذا القبيل، لأنه رغم كل ما أصابه هو متماسك، ويحمد الله على ما هو عليه".

يذكر أن الفنان فادي إبراهيم قد تعرّض، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إلى أزمة صحية، نتيجة إصابته بمرض السكري، ونقل على إثرها للمستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية، ويُضطر الأطباء إلى بتر ساقه اليسرى، فضلاً عن تأزم الوضع الصحي للكلى.