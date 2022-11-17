محمد بن راشد: استضافة قطر كأس العالم محطة تاريخية لكل العرب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، أن استضافة دولة قطر لكأس العالم محطة تاريخية لكل العرب.

وقال محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري..وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب".

وأضاف: "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي .. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا .. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة باذن الله".

