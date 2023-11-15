وميض ضوء كوني قوي جدًّا أثّر على الغلاف الجوي للأرض

أثَّر وميض ضوء يختزن طاقة قياسية وصل إلى الأرض في العام الفائت بعد رحلة استغرقت ملياري سنة ضوئية، على الطبقات العليا من الغلاف الجوي بطريقة غير مسبوقة، وفق دراسة نشرت الثلاثاء.

في التاسع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2022، رصد علماء الفلك انفجارًا ضخمًا لأشعة غاما، وهو الشكل الأكثر كثافة للشعاع الكهرومغناطيسي، في ظاهرة ناتجة من التطوّرات الأكثر تطرّفًا في الكون كانفجارات النجوم العملاقة.

وانفجار أشعة "غاما"، الذي أطلقت عليه تسمية "بي او ايه تي" BOAT ("وهي الأحرف الأولى من عبارة "برايتست اوف آل تايم" أي الأكثر سطوعًا على الإطلاق")، حدث على مسافة نحو ملياري سنة ضوئية، ورصدته التلسكوبات لسبع دقائق فقط، لكنّه خلّف ضوءًا تمكّن علماء الفلك الهواة من رؤيته على مدى سبع ساعات.

وقد نشّط الوميض القوي أجهزة استشعار الصواعق في الهند، وشغّل أدوات مخصصة لدراسة العواصف الشمسية.

وتمكن العلماء بسرعة من تحديد تأثيره على الاتصالات الراديوية ذات الموجات الطويلة في الجزء السفلي من الغلاف الأيوني (الطبقة العليا من الغلاف الجوي للأرض)، على ارتفاع يراوح بين 60 و350 كيلومترًا.

ومع استمرارهم في تحليل الظاهرة، لاحظ باحثون إيطاليون وصينيون للمرة الأولى، أنّها أثرت أيضًا على الجزء العلوي من الغلاف الأيوني.

ويمثّل هذا الجزء الموجود على ارتفاع يتراوح بين 350 و950 كيلومترًا فوق الأرض قرب الحدود مع الفضاء، المكان الذي تتحول فيه أشعة الشمس إلى جسيمات مشحونة تشكّل حقلًا كهربائيًّا كبيرًا.

وأوضح ميركو بيرسانتي، المعدّ الرئيس للدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، أنّ الخبراء يتناقشون منذ نحو عشرين عامًا بشأن احتمال أن تؤثّر انفجارات أشعة غاما على الجزء العلوي من الغلاف الأيوني.

وعلّق هذا الباحث في جامعة "لاكويلا" الإيطالية بالقول: "أعتقد أننا توصّلنا أخيرًا لإجابة عن هذا السؤال".