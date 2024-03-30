رائحة كريهة تجبر طائرة على إخلاء جميع ركابها

أجبرت رائحة قوية كريهة طائرة على إخلاء جميع ركابها، البالغ عددهم 226 راكبا.

وكانت الطائرة على وشك الإقلاع من مطار "شارلوت دوغلاس" في ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأربعاء، عندما تسربت الرائحة عبر الطائرة.

وتم استخدام شرائح الإخلاء والجسر لإخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم، وخلال هذه العملية أصيب أحد الركاب واحتاج لتدخل طبي.

وقال ركاب من الطائرة إن الأمر بدأ بإعلانات انطلقت وبدأت الأضواء تومض لإعلان "الإخلاء الآن".

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، أعلنت شركة "فرونتير إيرلاينز" مالكة الطائرة أنها ستزود جميع الركاب بقسائم بقيمة 200 دولار للرحلات المستقبلية، إضافة إلى فندق للمبيت.

وقدم المتحدث باسم شركة الطيران اعتذارا للركاب، لافتا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب التقارير الأولية لم يلاحظ أي دخان أو حريق.

لكن الشركة أكدت أنها ستجري تحقيقات لمعرفة مصدر الرائحة، وأنها ستبلغ السلطات الفيدرالية بذلك.