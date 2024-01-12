"التلاعب في خلية دماغية محددة" قد يعزز صحة أدمغتنا في الشيخوخة

قد تكون للشيخوخة عدة مزايا مثل الحكمة، والخبرة، وحتى التطور، لكن الانهيار التدريجي للإدراك والمعرفة في أدمغتنا مع التقدم في السن، ليس ممتعا لأيّ شخص.

تشير دراسة جديدة أجريت على الفئران إلى أن الأمر قد لا يكون دائمًا على هذا النحو.

ووفق موقع "sciencealert"، نجح علماء في جامعة "واشنطن" في العثور على طريقة لتأخير الشيخوخة وإطالة العمر الصحي لدى الفئران، وذلك من خلال التلاعب بجزء مهم من الدماغ.

تتحكم أدمغتنا في عدد كبير من وظائف الجسم، وذلك في المقام الأول عن طريق النبضات العصبية، والتي يمكنها إدارة شبكات الاتصال القائمة على "مد وجزر الهرمونات".

ومع تقدمنا في السن، تتدهور البنية التحتية التي تحمل إشارات الاتصالات هذه والمناطق المحيطة بها، ما قد يؤدي إلى زيادة العطب في الدماغ.

لذلك تبدأ أعضاؤنا وأنسجتنا في فقدان الإشارات اللازمة للحفاظ على نفسها.

ارتبطت المواد الكيميائية التي تشكل أجزاء من المسار بين أدمغتنا والأنسجة الدهنية، وخاصة الدهون الدهنية البيضاء، بالشيخوخة لدى الفئران سابقًا، لذلك ألقى علماء جامعة "واشنطن" نظرة فاحصة على الخطوات المبكرة الحاسمة في شبكة الاتصال هذه.

وسُمح لمجموعة واحدة من الفئران في التقدم في العمر بشكل طبيعي بعد تعديل الخلايا العصبية من بداية الدماغ إلى مسار الدهون حتى تظل نشطة. هذه الخلايا، DMHPpp1r17، موجودة في منطقة ما تحت المهاد في دماغنا، وهي قناة مهمة بين نظامنا العصبي ونظام الهرمونات في الجسم.

بشكل لا يصدق، عاشت الفئران التي تلقت علاج تنشيط الخلايا العصبية فترة أطول من 60 إلى 70 يومًا مقارنة بالفئران الأخرى، التي ماتت بشكل طبيعي بالنسبة لعمر فأر المختبر النموذجي الذي يبلغ حوالي 1000 يوم.

والأهم من ذلك، أن الفئران التي خضعت للعلاج العصبي كانت لها طبقات أكثر سمكًا ولمعانًا وكانت أكثر نشاطًا خلال سن الشيخوخة، ما يشير إلى أنها كانت أكثر صحة لفترة أطول أيضًا.