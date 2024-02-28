مقتل 7 نساء في يوم واحد على يد أزواجهن في تركيا

ذكر تقرير لقناة "خبر تورك" التلفزيونية أن سبع نساء على الأقل قتلن على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد في جميع أنحاء تركيا، يوم الثلاثاء.

وأكدت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

ونشرت القناة أسماء الضحايا مع صورهنّ على موقعها في الإنترنت، معلقة: "المشتبه بهم إما أزواجهن الحاليون أو أزواج انفصلوا عنهن".

وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.

ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

وسجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة "سنوقف قتل النساء" عام 2023، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.

ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.