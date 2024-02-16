"الوجه الخزفي" خلال عرض أزياء يثير جدلاً بين رواد الموضة (صور)

استحوذت الإطلالات التي ابتكرتها خبيرة الماكياج، بات ماكغراث، في عرض الأزياء الراقية لربيع صيف 2024 من دار "ميزون مارجيلا"، على الحضور، حيث أثارت جدلاً منذ ذلك الحين.

وحولت ماكغراث، التي تعتبرها مجلة "فوغ" فنانة المكياج الأكثر تأثيرًا في العالم، العارضات إلى ما يشبه الدمى الحية، ببشرة خزفية، وحواجب رفيعة، وعيون وشفاه وخدود مظللة بشكل لافت للنظر.

وسرقت البشرة الشمعية اللامعة التي ابتكرتها، الأضواء، وأثارت اهتمام العديد من المجلات، وتم إنشاء مقاطع فيديو تعليمية على منصة "تيك توك"، التي حصد بعضها ملايين المشاهدات.