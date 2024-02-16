"الوجه الخزفي" خلال عرض أزياء يثير جدلاً بين رواد الموضة (صور)
استحوذت الإطلالات التي ابتكرتها خبيرة الماكياج، بات ماكغراث، في عرض الأزياء الراقية لربيع صيف 2024 من دار "ميزون مارجيلا"، على الحضور، حيث أثارت جدلاً منذ ذلك الحين.
وحولت ماكغراث، التي تعتبرها مجلة "فوغ" فنانة المكياج الأكثر تأثيرًا في العالم، العارضات إلى ما يشبه الدمى الحية، ببشرة خزفية، وحواجب رفيعة، وعيون وشفاه وخدود مظللة بشكل لافت للنظر.
وسرقت البشرة الشمعية اللامعة التي ابتكرتها، الأضواء، وأثارت اهتمام العديد من المجلات، وتم إنشاء مقاطع فيديو تعليمية على منصة "تيك توك"، التي حصد بعضها ملايين المشاهدات.
ولم تكشف ماكغراث عن سر المنتجات السرية التي استخدمتها للبشرة الخزفية المتلألئة، ما أثار العديد من التكهنات عبر شبكة الإنترنت في محاولة للوصول إلى ذات النتيجة، حتى أن بعض مقاطع الفيديو أظهرت عارضات حاولن التخلص مما بدا وكأنه طبقة ثانية من الجلد، واعتقد البعض أن ماكغراث قد استخدمت قناعًا مقشرًا مخففًا بالماء.
بينما انتشرت نظرية أخرى بأن ماكغراث استخدمت منتج علامة الماكياج "كريولان"، ويسمّى "السائل الزجاجي"، ما أدى إلى بيع هذا المنتج على الفور.
ووفق صحيفة "سي إن إن"، كشفت ماكغراث وفريقها، عبر خاصية البث المباشر على منصة "إنستغرام"، عن عدد قليل من المنتجات الثمانية المستخدمة، ضمنًا، وهي أقنعة الوجه القابلة للتقشير من علامات: Freeman Beauty، وProot، وQue Bella.
وقالت ماكغراث إن فريقها رشّ7 إلى 8 طبقات من القناع المركب على كل عارضة، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً لضمان أن بشرتهن الزجاجية لن تفقد بريقها قبل العرض.
ومزج فريق ماكغراث على العارضات ذوات البشرة الفاتحة لمنحهن "البشرة الزجاجية" كريم الأساس "Sublime Perfection Foundation" الخاص بعلامتها التجارية الذي يحمل اسمها، مع الطلاء الأبيض المسرحي.
قبل استخدام البخاخة، قام فنانو المكياج بوضع مؤثرات خاصة ذات أساس مائي على زوايا شفاه وأنوف العارضات، من أجل تحقيق لمعان إضافي.
ويعد ابتكار ماكغراث مجرد مثال أحدث - وإن كان الأكثر تطرفًا -عن الاتجاه نحو بشرة شديدة اللمعان، تبدو خالية من المسام وخالية من العيوب.