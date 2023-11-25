شاكيرا دفعت 6,6 ملايين يورو للقضاء الإسباني في إطار قضية أخرى

دفعت النجمة العالمية شاكيرا التي غُرّمت، الإثنين، بأكثر من 7 ملايين يورو بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، 6,6 ملايين يورو إضافية، في آب/أغسطس الفائت، في إطار قضية أخرى.

وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أطلقت، في يوليو/تموز، إجراءات منفصلة ضد المغنية الكولومبية البالغة 46 عامًا بتهمة تهرّب ضريبي تعود إلى العام 2018، وتصل قيمتها إلى 6,6 ملايين دولار، بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية.

وقالت الوكالة التي تمثل "شاكيرا" إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء، في نهاية آب/أغسطس، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة "إل بيريوديكو".

وذكرت الصحيفة اليومية أنّ دفع مبلغ 6,6 مليون لا يشكّل مؤشراً إلى "إدانة المغنية أو براءتها" في هذه القضية، بل هو "دليل إضافي على رغبتها بسداد أي ديون" مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.

ويأتي الإعلان عن دفع هذا المبلغ بعد اتفاق أُبرم، الإثنين، بين النيابة العامة الإسبانية وصاحبة أغنيتي "واكا واكا" و"هيبس دونت لاي"، جنّبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.