غروندبيرغ: نأسف لعدم تجديد الهدنة في اليمن

عبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ اليوم الخميس، عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في اليمن. مؤكدا أن العودة إلى الحرب ستعني تجديد وزيادة معاناة المدنيين اليمنيين.

وقال غروندبيرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن "نأسف لعدم توصل الأطراف في اليمن إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها". مجددا الدعوة إلى "وقف مستمر لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين".

وأشاد المبعوث الأممي بما أسماه "ضبط النفس الذي أبدته الأطراف منذ انتهاء الهدنة" في الثاني من اكتوبر الجاري. كما حث الجانبين على "إظهار القيادة والمرونة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق موسع"، وفق قوله.

وكان رئيس وفد التفاوض الحوثي محمد عبد السلام، قد استبق إحاطة المبعوث الأممي، بإعلانه انهيار الهدنة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الساعة عن الحكومة اليمنية الشرعية.