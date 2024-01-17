تغريدات قديمة تلاحق الوزيرة الكويتية الجديدة نورة المشعان

تداول مدونون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تغريدات قديمة جداً منسوبة للوزيرة الجديدة نورة المشعان، تنوعت بين الكلام العاطفي المقتبس من الأغاني أو النقاشات الاجتماعية.

وتنتظر الوزيرة المشعان ملفات عديدة وكبيرة في وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية، والتي تم تعيينها فيهما، اليوم الخميس، ضمن تشكيل حكومي جديد، لكن بعض المغردين اختار العودة لأكثر من عشر سنوات، وإلقاء الضوء على تلك التغريدات الشخصية.

وتباينت ردود الفعل على تلك التغريدات، إذ انتقد كثيرون الاهتمام بالحياة الشخصية للوزيرة وتغريداتها، بينما قال آخرون إنها مهمة لمعرفة شخصية المسؤولة الجديدة وطبيعتها، بينما اختار فريق ثالث التعليقات الطريفة.

وفي موقع "إكس" (تويتر) سابقاً، كتب المهندس حمد جاسم الـفـواز منتقداً تداول تلك التغريدات: "معيب جدا نبش الخطوط الزمنية للمغردين بكل دناءة وخبث وانتقاء تغريدات تعبّر عن مشاعر وردود (عفوية) لحدث ما في زمن ما. فهؤلاء ينظرون للبشر كروبوتات خلقت للمباركة والتعزية والتملق فقط.. لا أن يكونوا على سجيتهم وطبيعتهم البشرية في برنامج للتواصل الاجتماعي!.