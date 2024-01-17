تغريدات قديمة تلاحق الوزيرة الكويتية الجديدة نورة المشعان
تداول مدونون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تغريدات قديمة جداً منسوبة للوزيرة الجديدة نورة المشعان، تنوعت بين الكلام العاطفي المقتبس من الأغاني أو النقاشات الاجتماعية.
وتنتظر الوزيرة المشعان ملفات عديدة وكبيرة في وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية، والتي تم تعيينها فيهما، اليوم الخميس، ضمن تشكيل حكومي جديد، لكن بعض المغردين اختار العودة لأكثر من عشر سنوات، وإلقاء الضوء على تلك التغريدات الشخصية.
وتباينت ردود الفعل على تلك التغريدات، إذ انتقد كثيرون الاهتمام بالحياة الشخصية للوزيرة وتغريداتها، بينما قال آخرون إنها مهمة لمعرفة شخصية المسؤولة الجديدة وطبيعتها، بينما اختار فريق ثالث التعليقات الطريفة.
وفي موقع "إكس" (تويتر) سابقاً، كتب المهندس حمد جاسم الـفـواز منتقداً تداول تلك التغريدات: "معيب جدا نبش الخطوط الزمنية للمغردين بكل دناءة وخبث وانتقاء تغريدات تعبّر عن مشاعر وردود (عفوية) لحدث ما في زمن ما. فهؤلاء ينظرون للبشر كروبوتات خلقت للمباركة والتعزية والتملق فقط.. لا أن يكونوا على سجيتهم وطبيعتهم البشرية في برنامج للتواصل الاجتماعي!.
وعلَّق الإعلامي حمد قلم في سياق مماثل لمواطنه الفوازك "إذا ما همك السيڤي، وركزت على تغريدة قبل ١٠ سنين، كاتبه فيهم أغنيه بحسابها ( الشخصي)، المشكلة فيك مو بالوزيرة. لكم حق تحاسبونها إذا قصرت بشغلها مستقبلاً فقط #نوره_المشعان".
وكتب قلم في تغريدة أخرى، لكنها ساخرة: "عموما ذوقها بالأغاني مو شي صراحة.. أتمنى يكون ذوقها أحلى بالشوارع، (إذا) صلحوها".
وقال اللاعب والحكم الكويتي السابق، خالد الشملان، مدافعاً عن الوزيرة: "الدكتوره نورة هذا CV مالها، وإن شاء الله تضبط الوزارة، أما حياتها الشخصية وصفحتها بتويتر مو شغلك هذا، كاتبة غنيه هي حرة، عليك في أدائها، المصيبة إنك محسوب على الرجال وتدور هي شكاتبه حتى النساء ماسوها #نوره_المشعان".
وتحمل الوزيرة نورة المشعان شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة "جونز هوبكنز" بولاية ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن عملت أستاذة في كلية الهندسة والبترول، قسم الهندسة المدنية، وعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت، بجانب عملها مستشارة هندسية في مؤسسة الموانئ الكويتية.
وأعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة تتضمن 13 وزيراً، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.