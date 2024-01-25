الكويت تمنع المصافحة بين المعزين في المقابر

دعت الكويت، سكان البلاد، إلى تجنب المصافحة باليد والاكتفاء بالسلام بالنظر في المقابر في مسعى للحد من انتشار الأمراض المعدية.

وطلب تعميم رسمي حديث من وزارة الصحة الكويتية، موجه لبلدية الكويت، عدم المصافحة باليد والاكتفاء بالسلام بالنظر في المقابر حفاظاً على صحة الجميع.

وتضمن نص التعميم: "حرصا من وزارة الصحة على تجنب انتشار العدوى نتيجة المصافحة باليد بين المعزين في المقابر، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو التوعية والإرشاد والتوجيه بعدم المصافحة باليد والاكتفاء بالسلام بالنظر في المقابر، وذلك حفاظا على صحة الجميع".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدير العام لبلدية الكويت، سعود الدبوس، قوله إن البلدية ستصدر تعميماً لإدارة الجنائز بالاكتفاء بالسلام بالنظر وحظر السلام بالمصافحة داخل صالات المعزين وذلك بطلب من وزارة الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عبدالله السند إن "التوصية والإرشاد بالسلام بالنظر عند التعزية بالمقابر، يأتي في إطار تعزيز العادات الصحية الآمنة في حياتنا اليومية، أما الوضع الصحي الحالي داخل البلاد فهو بفضل من الله مطمئن..".