مساعدة سابقة للممثل فين ديزل تتهمه بالاعتداء الجنسي

أقامت مساعدة سابقة للممثل فين ديزل دعوى قضائية ضده، الخميس، تتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيًّا في العام 2010، وأنها طُردت من وظيفتها بعد ساعات فقط من تعيينها.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة في لوس إنجلوس، قالت المساعدة السابقة أستا جوناسون، إنّ ديزل اعتدى عليها في غرفة فندق في أتلانتا بينما كانا يحضران لفيلم "فاست فايف".

ولم يرد ممثلو العلاقات العامة والممثلون القانونيون لديزل بعد على طلبات التعليق.

وقالت كلير ليز كوتلاي محامية جوناسون في بيان مكتوب: "التحرش الجنسي في مكان العمل لن يتوقف أبدا إذا تمت حماية الرجال الأقوياء من المساءلة".

وأضافت: "نأمل أن يساعد قرارها الشجاع بالمضي قدما في الدعوى، وفي إحداث تغيير دائم وتمكين الناجيات الأخريات".

وتقول جوناسون في الدعوى القضائية، إنّ "ديزل لمس صدرها رغما عنها وقبلها".

وجاء في الدعوى القضائية "تجاهل فين ديزل حديث السيدة جوناسون الواضح بعدم موافقتها على اعتداءاته الجنسية".

وذكرت الدعوى القضائية أن جوناسون طُردت من وظيفتها كمساعدة لديزل بعد ساعات قليلة من اعتدائه عليها.

وجاء في الدعوى القضائية، أن جوناسون التزمت الصمت لسنوات "خوفا من التحدث علنا ​​ضد واحد من الممثلين الأعلى ربحا في العالم، وخوفا من أن يتم نبذها من المجال".