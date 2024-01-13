شاشات تلفاز زجاجية شفافة في طريقها إليكم
تعمل العديد من شركات الإلكترونيات على تطوير تصميمات مختلفة تهدف إلى إخفاء المظهر الحقيقي لأجهزة التلفزيون، من خلال تطوير شاشات شفافة تشبه الزجاج، يمكن الرؤية من خلالها، والتي أصبحت ممكنة بفضل استخدام تقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء OLED.
وعلى عكس مصابيح LED العادية في أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة السوداء، فإن وحدات البكسل في تلفزيون OLED تكون مضاءة ذاتياً، وبذلك تم التخلص من الحاجة إلى الإضاءة الخلفية، والسماح بتطوير ما يعرف بالشاشات الشفافة. لكن بحسب التوقعات، سوف يستغرق الأمر وقتًا حتى تصبح هذه الشاشات الجديدة في متناول الجميع.
جهاز شفاف من أل جي
كشفت شركة الإلكترونيات "أل جي" النقاب عن جهاز Signature OLED T، وهو تلفزيون ذو شاشة شفافة قياس 77 إنشا، تم عرضه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام CES 2024. ووصفت أل جي هذا الجهاز بأنه أول تلفزيون OLED شفاف لاسلكي في العالم.
وبفضل شفافيته، لا يحتاج التلفزيون إلى وضعه على الحائط مثل الشاشة التقليدية. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام Signature OLED T كقاسم دقيق للغرفة أثناء إيقاف تشغيله، أو وضعه مقابل نافذة من دون التأثير على الرؤية الخارجية.
وقالت "إل جي" إنّ التلفزيون غير مرئي عملياً عند إيقاف تشغيله، ويندمج مع البيئة ويحرر المستخدمين من المشكلة الطويلة الأمد المتمثلة في ما يجب فعله مع الشاشة السوداء الكبيرة.
ويستخدم هذا التلفزيون تقنية نقل الفيديو والصوت لاسلكياً، والتي يتم بثها بواسطة جهاز Zero Connect Box من أل جي؛ ما يتيح للمستخدمين المزيد من الحرية لوضع جهاز البث في أي مكان. ويمكن للمستخدمين التنقل بين إعدادين، هما شفاف ومعتم، اعتماداً على الطريقة التي يريدون أن يظهر بها المحتوى على الشاشة. ويبدو المحتوى المعروض على الشاشة الشفافة وكأنه يطفو في الهواء، ولكنه يندمج في الوقت نفسه مع المساحة المحيطة لخلق تأثير بصري جذاب.
نموذج من سامسونغ
من جهتها، عرضت سامسونغ في معرض CES 2024، شاشة MicroLED الشفافة جنباً إلى جنب مع نماذج OLED الشفافة ونماذج LCD لتسليط الضوء على الاختلافات بين التقنيات. وبالمقارنة مع الشاشات الأخرى، لم تكن شاشة MicroLED أكثر سطوعاً فحسب، بل تتميز أيضًا بتصميم دون إطار تماماً، وكانت بمثابة لوحة زجاجية شفافة جعلت من السهل رؤية الأشياء خلفها.
وعند النظر إلى الشاشة، يبدو المحتوى مثل صورة ثلاثية الأبعاد تطفو في الهواء. كذلك، يساعد سمكها البالغ حوالي سنتيمتر واحد فقط على إضافة المزيد إلى وهم الشاشة العائمة. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لكثافة البكسل العالية لمصابيح LED الصغيرة، تبدو الصور حادة بشكل لا يصدق.
شاشة شفافة من الحافة إلى الحافة من Xiaomi
بدورها، كشفت شركة الإلكترونيات الصينية Xiaomi النقاب عن تلفزيونها الشفاف Mi TV LUX، والذي يعرض صورًا تبدو وكأنها تطفو في الهواء.
ويتميز هذا التلفزيون بشاشة شفافة من الحافة إلى الحافة تسمح للمشاهدين برؤية الجانب الآخر خلف الشاشة. ويبلغ قياس شاشة التلفزيون 55 بوصة، وسمكها حوالي 5.7 ملم فقط، وهي قادرة على عرض 1.07 مليار مجموعة من الألوان.