شاشات تلفاز زجاجية شفافة في طريقها إليكم

كشفت شركة الإلكترونيات "أل جي" النقاب عن جهاز Signature OLED T، وهو تلفزيون ذو شاشة شفافة قياس 77 إنشا، تم عرضه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام CES 2024. ووصفت أل جي هذا الجهاز بأنه أول تلفزيون OLED شفاف لاسلكي في العالم.

وبفضل شفافيته، لا يحتاج التلفزيون إلى وضعه على الحائط مثل الشاشة التقليدية. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام Signature OLED T كقاسم دقيق للغرفة أثناء إيقاف تشغيله، أو وضعه مقابل نافذة من دون التأثير على الرؤية الخارجية.

وقالت "إل جي" إنّ التلفزيون غير مرئي عملياً عند إيقاف تشغيله، ويندمج مع البيئة ويحرر المستخدمين من المشكلة الطويلة الأمد المتمثلة في ما يجب فعله مع الشاشة السوداء الكبيرة.

ويستخدم هذا التلفزيون تقنية نقل الفيديو والصوت لاسلكياً، والتي يتم بثها بواسطة جهاز Zero Connect Box من أل جي؛ ما يتيح للمستخدمين المزيد من الحرية لوضع جهاز البث في أي مكان. ويمكن للمستخدمين التنقل بين إعدادين، هما شفاف ومعتم، اعتماداً على الطريقة التي يريدون أن يظهر بها المحتوى على الشاشة. ويبدو المحتوى المعروض على الشاشة الشفافة وكأنه يطفو في الهواء، ولكنه يندمج في الوقت نفسه مع المساحة المحيطة لخلق تأثير بصري جذاب.