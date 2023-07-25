بعد إغمائها.. توري كيلي في حالة صحية "حرجة"

سقطت المغنية والمنتجة الموسيقية الشابة توري كيلي مغشياً عليها أثناء تناولها العشاء مع أصدقائها في أحد المطاعم بوسط مدينة لوس أنجلوس.

وأفاد موقع "TMZ" المختص بأخبار المشاهير، أن كيلي أغمي عليها بعد تسارع ضربات قلبها أثناء تواجدها مع أصدقائها، يوم الأحد، حيث كانت تستمتع بقضاء بعض الوقت خارج المنزل.

ووفق ما نقله مصدر مقرّب، فإنّ الأطباء اكتشفوا تعرض المغنية الشابة لجلطات دموية حول رئتيها وساقيها.