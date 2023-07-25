بعد إغمائها.. توري كيلي في حالة صحية "حرجة"
سقطت المغنية والمنتجة الموسيقية الشابة توري كيلي مغشياً عليها أثناء تناولها العشاء مع أصدقائها في أحد المطاعم بوسط مدينة لوس أنجلوس.
وأفاد موقع "TMZ" المختص بأخبار المشاهير، أن كيلي أغمي عليها بعد تسارع ضربات قلبها أثناء تواجدها مع أصدقائها، يوم الأحد، حيث كانت تستمتع بقضاء بعض الوقت خارج المنزل.
ووفق ما نقله مصدر مقرّب، فإنّ الأطباء اكتشفوا تعرض المغنية الشابة لجلطات دموية حول رئتيها وساقيها.
وأكد المصدر أن توري البالغة من العمر 30 عاماً، في حالة صحية "خطرة"، إذ "تستيقظ وتغيب عن الوعي". ولم يصدر ممثلوها حتى اللحظة، أي بيان بشأن حالتها الصحية.
واكتسبت كيلي شهرة واسعة جراء مشاركتها في طفولتها بالعديد من المسلسلات التلفزيونية، ولكنها سرعان ما اقتحمت صناعة الموسيقى، ولا سيما بعد مشاركتها في "أمريكان أيدول" عام 2010.