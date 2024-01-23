"إكودار".. نظام بنكي لتدبير الندرة شيده الأمازيغ في المغرب (صور)

تنتشر في منطقة سوس الأمازيغية (وسط المغرب)، مخازن "إكودار" أو "إكيدار" (هي جمع أكادير بالأمازيغية)، التي تشهد على أقدم النظم البنكية في العالم، إلى جانب كونها تراثا معماريا أمازيغيا أصيلا لا يزال يتحدى الزمن.

وتتكون هذه المخازن من محلات في ملك عائلات مختلفة من القبيلة، إذ يتم توارثها من جيل لآخر، ويسهر على تنظيم وتسيير شؤون مخازن "إكودار" وحسن اشتغالها مجلس يسمى "إنفلاس"، وهم أعضاء الجماعة، والأمين الذي يتولى مراقبتها نهارا، إضافة إلى الحراس الذين يسهرون على حمايته ليلا من أي اعتداء محتمل.