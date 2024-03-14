في أجزائها الثانية.. هل تُحافظ هذه الأعمال الجزائرية على نسب المشاهدة؟

"البطحة 2" يشدّ بالكوميديا السوداء

وأعادت السلسلة لشاشة التلفزيون الممثل الجزائري المخضرم حكيم زلوم بعد آخر عمل له تجسد في مسلسل "عاشور العاشور" خلفاً للممثل صالح أوقروت بعد تعرضه لظرف صحي طارئ.

وانضم إلى المسلسل في الجزء الثاني، الممثلة نضال الملوحي، وهيفاء رحيم وٱنيا لونشي، في وقت انسحبت فيه الممثلة ناريمان قمري بعد أن جسدت دور فتاة حسناء تدعى "سلاف" حاولت تغيير بطل القصة "اللاز"، إلى الأفضل لكن دون جدوى.

انتقادات لـ"دار الفشوش 2"

وبشخصيات جديدة واصلت سلسلة "دار الفشوش 2"، تقديم يوميات عائلة ثرية تضطر لاستقبال قريب لها في قصرها، فيتسبب في خلط حياة العائلة، إذ يعتمد مخرج العمل جعفر قاسم على الإخراج والتصوير والديكور اللافت، ومع ذلك لم يحظ المسلسل لغاية الحلقة الثالثة بالمدح الفني، وعلق أمين بن جودي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن "العمل هو مجموعة من النكات السمجة التي جمعها المخرج من فيسبوك، ولكنه عمل على وضعها في ديكور جميل". وشارك في العمل كل من مروان قروابي، والممثل عثمان بن داود، وبمشاركة شرف عيل الكوميدي المعروف باسم رجلاوي.