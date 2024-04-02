بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التحقيق في مقتل عمال إغاثة في غزة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق عاجل وتقديم تفسير بعد مقتل عمال إغاثة، بينهم مواطنون بريطانيون، في غزة.

وقالت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا من بين سبعة أشخاص يعملون لديها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط غزة، أمس الإثنين.

ونقلت "رويترز" عن سوناك أنه شعر "بالصدمة والحزن"، وأن الحكومة تعمل بشكل عاجل على التحقق من كافة التفاصيل.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى شمال شرق إنجلترا: "نطالب إسرائيل بالتحقيق بشكل عاجل فيما حدث؛ لأن من الواضح أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات".

وأردف قائلا، إن عمال الإغاثة يقومون "بعمل رائع" لتخفيف المعاناة في غزة.

وأضافت "رويترز" نقلا عن سوناك، أنه "يجب السماح لهم بالقيام بهذا العمل دون عوائق. ومن واجب إسرائيل التأكد من أنهم يستطيعون القيام بذلك".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في وقت سابق، إن بلاده دعت إسرائيل إلى التحقيق فورا في الواقعة وتقديم "تفسير كامل وشفاف بخصوص ما جرى".