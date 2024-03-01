مقتل مستشار بـ"الثوري الإيراني" وقياديين بـ"حزب الله" في هجوم إسرائيلي

كشفت وكالة أنباء إيرانية، عن مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري في الهجوم الذي شنته مقاتلات إسرائيلية صباح الجمعة على مدينة بانياس الواقعة على الساحل السوري إلى جانب اثنين من قوات ميليشيا حزب الله اللبناني كانا برفقته.

وذكرت وكالة أنباء "آخر الأخبار" الإيرانية، أن "مستشار الحرس الثوري العقيد رضا زارعي لقي مصرعه نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة بانياس في سوريا".

وأضافت الوكالة إن "العقيد رضا زارعي هو من سكان محافظة هرمزغان جنوب إيران، وهو من ضباط المنطقة الأولى لبحرية الحرس الثوري الإيراني".