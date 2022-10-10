مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية تستحوذ على حصة الأقلية في نادي سبورتينغ براغا

استحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على 21.67% من أسهم نادي سبورتينغ براغا، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري البرتغالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، يوم الإثنين، فقد وقعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية اتفاقا مع نظيرتها أوليفيديسبورتوس للاستحواذ على 21.67% من أسهم النادي، وفقا لبيان رسمي.

وتم تقديم أوراق الاتفاق بالكامل للسلطات البرتغالية المعنية، وستتم عملية الاستحواذ خلال الأشهر المقبلة، وفقا للشروط المحددة.

وقال ناصر الخليفي، رئيس مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، في بيان: "نشعر بالفخر للاستثمار في المؤسسات الرياضية حول العالم، لنتيح لهم الوصول إلى الإمكانيات القصوى".

وأضاف: "البرتغال بلد تأسس على كرة القدم، ولديه جماهير شغوفة وأحد أفضل أنظمة المواهب حول العالم، وبراغا مؤسسة برتغالية مثالية بتاريخ فخور وطموح كبير".