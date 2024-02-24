ريما بالي: حلب سرقت الأضواء من شخصيات روايتي

لا أندم للحظة على نشرها في ذلك التوقيت، 2016، بل ممتنة للخبرة التي اكتسبتها ودفعتني للتطور في الروايات اللاحقة. وعلى فكرة، أنا من قام بانتقاد "ميلاجرو" قبل أي أحد آخر، هي رواية جيدة بالمجمل لكنني الآن أرى أنها كانت بحاجة إلى بعض التقليم والتشذيب والكثير من الصبر.