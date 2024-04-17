بعد ظهورها بطرحة الزفاف.. هل تدخل مايا دياب القفص الذهبي قريبا؟

ونشرت مايا دياب الصور التي ترتدي فيها الطرحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وظهرت في صورة منها وهي تمسك بيد شخص مجهول، وكتبت عليها: "احفظوا هذا التاريخ"، ومتبوعا بتاريخ طمس جزء منه لإخفائه.

وانهالت التبريكات والتمنيات بالسعادة من متابعيها عبر "إنستغرام" بقرب زواجها، بينما تساءل طيف آخر من المتابعين عن مقصدها من هذه الصور، وهل هو إعلان بقرب زواجها أم مجرد جلسة تصوير جديدة كالتي اعتادت الخضوع لها أخيرا.

وتجاهلت الفنانة مايا دياب تعليقات متابعيها سواء من الفنانين أو الجمهور حول مقصدها من الصور، وإن كان إعلانا بالزواج أم لا، الأمر الذي زاد التكهنات بشأن زواجها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايا دياب أغنية "تقلان"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أيمن بهجت، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج جو بو عيد.