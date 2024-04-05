بسبب نقص في الزي.. ضباط الشرطة الألمانية يظهرون "دون سراويل"

ظهر ضباط في مقطع فيديو طريف نشره اتحاد الشرطة الألمانية وهم من دون سراويل، احتجاجا على نقص في الزي الرسمي.

ووفق ما نشره موقع "روسيا اليوم"، فقد أظهر الفيديو ضباطا من ولاية بافاريا وهم دون سراويل، بعد نقص الزي الرسمي بسبب مشكلة في سلاسل التوريد.

ووثق المقطع المنشور ضابطان يجلسان في مركبة تابعة للشرطة، يسأل كل منهما الآخر: "منذ متى وأنت تنتظر؟" (في إشارة إلى السراويل)، ليجيبا بعضهما البعض: "4 أشهر و6 أشهر".