مصدر: لا صحة لدخول فادي إبراهيم العناية المركزة

نفى الفنان جهاد الأطرش، نقيب الفنانين المحترفين السابق، الأنباء المتداولة حول دخول مواطنه الفنان فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، لافتًا إلى أنّ "فادي" منزعج كثيرًا من الشائعات التي تثار حول حالته الصحية.

وتعرَّض الفنان فادي إبراهيم، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إلى أزمة صحية، نتيجة إصابته بمرض السكري، ونقل على إثرها للمستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية، ويُضطر الأطباء إلى بتر ساقه اليسرى، فضلاً عن تأزم الوضع الصحي للكلى.

وقال "الأطرش" إن المعلومات عن الوضع الصحي لـ "فادي إبراهيم" تتلخص في أنه يخضع منذ فترة لغسيل الكليتين، مشيرًا إلى أنه، منذ شهر تقريبًا، بُترت قدمه اليسرى تحت الركبة بقليل، كما بُتر إصبعان من يده اليمنى، لافتًا إلى أن قدمه الأخرى مهددة أيضًا بالبتر، ومن الممكن بتر حزء صغير من القدم، على حد قوله.

وأضاف نقيب الفنانين المحترفين السابق في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الأحاديث المغلوطة التي لا تستند إلى وقائع أزعجت فادي إبراهيم إلى حد بعيد، ومنها أنه في حالة خطرة، أو أنه في العناية الفائقة، وأمور من هذا القبيل، لأنه رغم كل ما أصابه هو متماسك، ويحمد الله على ما هو عليه".

وأكد أن فادي إبراهيم ناشد بالتوقف عن هذه الشائعات، والحصول على معلومات حالته الصحية من خلال نقابته.