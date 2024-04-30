إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن في القدس والمنفذ سائح تركي (فيديو)

أصيب شرطي إسرائيلي، الثلاثاء، في عملية طعن وقعت عند أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ، بحسب "الأناضول".

وقالت نجمة داود الحمراء في منشور على منصة إكس: "تقدم طواقم الإسعاف العلاج الطبي لشاب يبلغ 30 عاما أصيب بجروح نتيجة الطعن".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن منفذ عملية الطعن في القدس الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية هو مواطن تركي دخل إلى إسرائيل سائحا، الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو متداول عملية نقل الشرطي المصاب.