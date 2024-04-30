إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن في القدس والمنفذ سائح تركي (فيديو)
أصيب شرطي إسرائيلي، الثلاثاء، في عملية طعن وقعت عند أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ، بحسب "الأناضول".
وقالت نجمة داود الحمراء في منشور على منصة إكس: "تقدم طواقم الإسعاف العلاج الطبي لشاب يبلغ 30 عاما أصيب بجروح نتيجة الطعن".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن منفذ عملية الطعن في القدس الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية هو مواطن تركي دخل إلى إسرائيل سائحا، الاثنين.
وأظهر مقطع فيديو متداول عملية نقل الشرطي المصاب.
بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "وردت أنباء عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس".
وأضافت: "تم تحييد المشتبه به في عملية الطعن بإطلاق النار من قبل رجال الشرطة على الفور".
وعادةً ما تستخدم إسرائيل كلمة "تحييد" للإشارة إلى إطلاق قوات الجيش أو الشرطة النار بغرض القتل.
ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل عن هوية المنفذ وحالته الصحية.
وتابعت: "نتيجة للطعن، أصيب ضابط شرطة وتم إجلاؤه الآن لتلقي العلاج الطبي".
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن قوات كبيرة منها وصلت إلى مكان الحادث.
وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب الساهرة أمام حركة المواطنين الفلسطينيين.