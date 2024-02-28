الكويت.. تحرك لضبط فتاة ظهرت بملابس فاضحة في "العيد الوطني" (فيديو)
طلبت وزارة الداخلية الكويتية إذنا من النيابة العامة، لضبط وإحضار فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول، مرتدية ملابس فاضحة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأثارت فتاة، ظهرت وهي ترقص بملابس تكشف أجزاء كبيرة من جسدها في شوارع الكويت، أثناء احتفالات المسيرات الوطنية، غضبا واسعا بين مواطنين.
ووجهت الداخلية طلبها إلى النيابة العامة لإحضار الفتاة، وذلك لمخالفتها القوانين والآداب العامة.
وكانت وزارة الداخلية حذرت، قبيل العيد الوطني، عبر منصتها في "إكس" من مخالفة القوانين والتعليمات خلال الاحتفالات، مشددة على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.
وتحتفل دولة الكويت في 25 فبراير/ شباط من كل عام باليوم الوطني الكويتي الذي يمثل ذكرى استقلالها.