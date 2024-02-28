الكويت.. تحرك لضبط فتاة ظهرت بملابس فاضحة في "العيد الوطني" (فيديو)

طلبت وزارة الداخلية الكويتية إذنا من النيابة العامة، لضبط وإحضار فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول، مرتدية ملابس فاضحة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأثارت فتاة، ظهرت وهي ترقص بملابس تكشف أجزاء كبيرة من جسدها في شوارع الكويت، أثناء احتفالات المسيرات الوطنية، غضبا واسعا بين مواطنين.