دراسة تكشف عن علاقة بين الزهايمر وتناول البرغر والبيتزا

كشفت دراسة من جامعتي "بوند" و"جريفيث" في أستراليا وجود علاقة بين مرض الزهايمر، وتناول البرغر والبيتزا يوميا.

ورغم أن مرض الزهايمر، يعود في المقام الأول، إلى الجينات التي غالبا ما تلعب دورا حاسما فيه، لكن للظروف البيئية تأثيرا على تقدم المرض بشكل كبير.

ووفق موقع "Science Alert"، قالت عالمة الإحصاء الحيوي، طاهر أحمد، من جامعة "بوند"، إن "مرض الزهايمر يبدأ في الدماغ في منتصف العمر، ويمكن أن تعزى آثاره إلى نمط حياة غير منضبط منذ سن أصغر".

ورغم وجود العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار بدءاً من التمارين وأنماط النوم، إلى الأمراض ذات الصلة، إلى الجينات، فإن الدراسة توضح أن الأطعمة المصنعة مسؤولة عن زيادة خطر الإصابة بالزهايمر.