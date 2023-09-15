"حدث بالفعل" يلفت الأنظار مع أولى حلقاته

تصدر المسلسل المصري "حدث بالفعل" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء.

ويتطرق المسلسل إلى قصص حقيقية لمرضى نفسيين في حلقات منفصلة، إذ تشكل كل حكاية ثلاث حلقات.

وحمل عنوان القصة الأولى "تحت الحزام"، وتدور حول أم تعمل كطبيبة نفسية، تربطها علاقة قوية جدا بابنها، وتلعب دورها الفنانة "عبدالرازق"، لكن مع اقتراب زواج ابنها من خطيبته، تقرر اختطاف الخطيبة.

وأشاد متابعون بأحداث الحلقة الأولى، وكذلك بأداء الممثلين وعلى رأسهم بطلة العمل الفنانة غادة عبدالرازق.

واعتبرت المغردة عبر منصة "إكس" رحاب ظاهر أنّ غادة عبدالرازق أطاحت بشخصيتها في المسلسل بـ"سفاح الجيزة"، الذي ينتمي بدوره إلى فئة أعمال "السايكو".