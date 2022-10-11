وليد عبدالله حارس النصر السعودي يُنقل إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية

كشف وليد عبدالله، حارس مرمى النصر السعودي، عن تواجده في المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية مفاجئة.

ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" أظهرت يديه موصولتين بأحد المحاليل، وكتب عليها: "الحمدلله".

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، فإن "وليد عبدالله نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في المعدة".

وغاب وليد عبدالله عن قائمة النصر التي واجهت العدالة، اليوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.