وليد عبدالله حارس النصر السعودي يُنقل إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية
كشف وليد عبدالله، حارس مرمى النصر السعودي، عن تواجده في المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية مفاجئة.
ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" أظهرت يديه موصولتين بأحد المحاليل، وكتب عليها: "الحمدلله".
ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، فإن "وليد عبدالله نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في المعدة".
وغاب وليد عبدالله عن قائمة النصر التي واجهت العدالة، اليوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.
ونجح فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي بضرب شباك منافسه "العدالة" بثلاثة أهداف في 5 دقائق فقط.
المباراة تجمع بين فريقي النصر والعدالة على ملعب مرسول بارك، في خضم منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين (روشن).
وتقدم للنصر أيمن يحيى في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات.
وضاعف أيمن يحيى أيضًا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 25 برأسية متقنة.
وفي الدقيقة 27 أحرز المهاجم الكاميروني المخضرم فينسيت أبو بكر الهدف الثالث، مسجلًا الهدف الأول له هذا الموسم.
ويخوض فريق النصر مباراته، اليوم، محتلًا المركز السادس برصيد 13 نقطة.