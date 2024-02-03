العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد احتجاجا على الضربات

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن وزارة الخارجية استدعت اليوم السبت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد لتسليم مذكرة احتجاج رسمية على الضربات الجوية الأمريكية في العراق.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها "ستقوم باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر لعدم تواجد السفيرة الأميركية، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأميركي الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم".