تمساح يقضم رأس رجل

روى جيفري هايم كيف تعرض لإصابات مروعة بعد أن قضم تمساح طوله تسعة أقدام رأسه مرتين، وذلك في نهر بجنوب غرب فلوريدا في الولايات المتحدة، عندما كان ينخل الرمال في قاع نهر "ميكاكا" بحثًا عن أسنان قرش "الميجالودون".

وحينها، انقضّ عليه التمساح ولف فكيه حوله. وقال هايم، إن الاصطدام الأولي جعله يعتقد أن قارباً صدمه، حتى رأى التمساح، الذي وصفه بأنه "قوي للغاية".

كان الرجل يرتدي كاميرا GoPro على رأسه، والتي كانت تسجل في ذلك الوقت، وتظهر اللقطات هزة كبيرة وفقاعات في المياه العكرة، بينما تغوص الكاميرا بعدها في قاع النهر.

قال هايم: "لقد كان التمساح قويًّا للغاية، وبدا أكبر بكثير مما كان عليه في الواقع. رأيته، لقد عضني مرتين قبل أن أعرف ما كان يحدث".