ليفربول ضد مانشستر سيتي.. كلوب يشرح كيف سيحاول إيقاف هالاند

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن المهاجم النرويجي المتميز إرلينغ هالاند "لاعب مثالي" بالنسبة لناديه مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم وإنه سيتعين على ليفربول العمل على الحد من خطورته خلال لقاء الفريقين في ملعب آنفيلد الأحد المقبل.

وقدم هالاند أداء هائلا في بداية مسيرته مع سيتي وأحرز 20 هدفا في 13 مباراة في جميع المنافسات منذ انضمامه لفريق المدرب بيب جوارديولا قادما من بروسيا دورتموند الألماني في نهاية الموسم الماضي.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة: "عندما تلعب في مواجهة أفضل مهاجم في العالم حاليا يتعين عليك ضمان عدم حصوله على الكثير من الكرات.

"هذا ما سنحاول القيام به لكن المشكلة مع سيتي هي أنه إذا أغلقت المجال أمام هالاند من خلال لاعبين كثيرين فإنك ستفتح المجال أمام لاعبين آخرين من الطراز العالمي.

"وبالتالي فإن هذا لن يسهل الأمور، إنه تحد، هذه معضلة كروية وسنعمل على الوصول لحل لها".

وأشاد كلوب بهالاند قائلا إن اللاعب البالغ 22 عاما يملك مزيجا نادرا من المهارات والقدرات البدنية والفنية.

وأضاف المدرب الألماني: "قدراته في إنهاء الهجمات استثنائية وتحركاته تنم عن ذكاء أيضا.. قدراته بصفة عامة غير عادية".

وقال كلوب أيضا: "هناك عوامل كثيرة جدا يحتاجها المهاجم، وفي سيتي هناك عدد من أفضل اللاعبين حوله يهيئون له الأهداف".

ويحتل ليفربول المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات متخلفا بفارق 13 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض تسع مباريات.

ويخوض فريق المدرب كلوب مباراة الأحد في مواجهة سيتي بعد أن سحق رينجرز الاسكتلندي 7-1 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الأسبوع الحالي بفضل أسرع ثلاثية من الأهداف في تاريخ البطولة بتوقيع المصري محمد صلاح الذي لعب في مركز قلب الهجوم بدلا من داروين نونيز في مواجهة الفريق الاسكتلندي.

وأشاد كلوب أيضا بلاعبه البرازيلي الدولي روبرتو فيرمينو الذي هز الشباك مرتين في آخر مباراة للفريق.

وأردف كلوب قائلا: "حاليا مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم لكننا سنحاول اعتمادا على دعم جماهيري كبير في ملعب آنفيلد".