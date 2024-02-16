مقتل شخصين بإطلاق نار جنوبي إسرائيل

قُتل إسرائيليان وأصيب 4 بجروح بين متوسطة وخطيرة، اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار شمال مدينة كريات ملاخي، جنوبي إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة البث الإسرائيلية، قولها إن "حالة جريحين خطيرة، وحالة اثنين آخرين متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت، ومستشفى أسوتا في أسدود".

وأوضحت الهيئة أن "المهاجم وصل بسيارة إلى محطة للحافلات، وأطلق النار من مسدس، وأطلق جندي كان هناك النار عليه؛ ما أدى إلى مقتله".

ولم تفصح هيئة البث العبرية عن هوية المنفذ، لكنها قالت إنه من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

ونقلت الهيئة عن الإسعاف الإسرائيلي: "وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث بطواقم كبيرة، وكان المشهد صعبًا للغاية، ورأينا جروحًا ناجمة عن أعيرة نارية وبعضهم فاقد للوعي، وقمنا على الفور بتقديم الإسعافات الأولية لهم".