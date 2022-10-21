إنستغرام تحدث أدوات حماية المستخدمين وصناع المحتوى

أجرت شركة "إنستغرام" مؤخرًا بعض التحديثات الجديدة على أدوات الحماية الخاصة بها؛ وذلك لحماية مستخدميها وصناع المحتوى بشكل أكبر أثناء التعبير عن أنفسهم عبر المنصة.

وأعلن رئيس شركة آدم موسيري، عن تحديث ميزة "الكلمات الخفية" (Hidden Words)، والتي أصبحت تقدم المزيد من الحماية من خلال تضمين ردود "القصص"، حيث سيتم إرسال "الردود المسيئة" إلى ملف الطلبات الخفية ولن يضطر المستخدم إلى رؤيتها.

وقال موسيري، إن المنصة ستدعم المزيد من اللغات الجديدة، بما في ذلك الفارسية والتركية والروسية والبنغالية والتاميلية، مشيرًا إلى أن "إنستغرام" ستوفر المزيد من الحماية من خلال اكتشاف الأخطاء الإملائية المتعمدة للكلمات المسيئة من خلال الرسائل أو التعليقات وفلترتها؛ مثل استخدام "1" بدلًا من "i".

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مشاركة الصور، كانت قد قدمت ميزة "الكلمات الخفية" العام الماضي للسماح بتصفية الرسائل المباشرة (DMs) عن طريق تحديد المستخدم لكلمات رئيسة.