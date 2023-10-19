وفاة الممثل الأمريكي بيرت يونغ

قالت مديرة أعمال الممثل المخضرم بيرت يونغ، الذي رُشح لنيل جائزة أوسكار عن دوره في سلسلة أفلام (روكي) الشهيرة، إنه توفي عن 83 عاما.

ولعب "يانج" في سلسلة الأفلام التي كانت من بطولة الممثل المعروف سيلفستر ستالوني دور صهره. وتوفي يونغ في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول في لوس انجليس، وفق ما أعلنت مديرة أعماله ليندا بنسكاي.

ولد يونغ في حي كوينز في نيويورك وانضم إلى قوات المشاة بالبحرية الأمريكية، ثم درس في وقت لاحق في استديو الممثل على يد لي ستراسبرج. وبعدها انطلق لبناء مهنته في عالم التمثيل وجسد عادة أدوار شخصيات قوية وأمريكيين من أصول إيطالية في السينما والتلفزيون.

وكان أشهر أعماله دوره في فيلم (روكي) من إنتاج 1976 الذي لعب فيه شخصية بولي بنينو، القصاب مدمن الكحوليات وصديق البطل روكي بالبوا.

ورُشح يانج لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن تجسيده لشخصية "بنينو" في سلسلة أفلام روكي.

ومن أعماله الأخرى أفلام (تشاينا تاون) "الحي الصيني" و(ذا بوب أوف جرينتش فيلدج) "بابا قرية جرينتش" و(وانس أبون ايه تايم إن أمريكا) "ذات مرة في أمريكا"، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة كضيف شرف ومنها (باريتا) و(لو أند أوردر) "القانون والنظام".