لجين عمران تثير الجدل حول هوية زوجها الجديد وتهاجم طليق شقيقتها أسيل (فيديو)

أثارت الإعلامية لجين عمران، جدلا حول هوية زوجها الجديد وموقفها من طليق شقيقتها أسيل، الفنان البحريني خالد الشاعر، ما أثار ردود فعل كثيرة بدأ بعضها بالفعل يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عمران ضيفة على برنامج "حبر سري" في قناة "القاهرة والناس"، لتتحدث عن مراحل مختلفة من حياتها الشخصية والمهنية التي يعرفها جمهورها من خلال ظهورها المتكرر في المقابلات التلفزيونية، بجانب ما تقوله لمتابعيها في منصات التواصل الاجتماعي.

لكن إجابتها حول هوية زوجها الجديد، بدت غير اعتيادية لكثير من المشاهدين، حيث قالت: "تعلمت من تجارب الوسط الفني، فنانة إعلامية مطربة، بس تكشف حياتها كلها تحت الأضواء الناس بتدخل والزوج بيحلى بعين بعض البنات أو الستات.. فبحاولوا يوصلوله".

وأضافت أن إحدى التجارب التي تعلمت منها، هي لزوجة من الوسط الفني، انفصلت عن زوجها بعد أن صار يتلقى عروضاً وصوراً خادشة من البنات، وفي نهاية الأمر تجاوب مع تلك العروض وخسر حياته الزوجية.

وفي إجابة أخرى أثارت الجدل أيضاً، قالت لجين إنها لم تكن موافقة على زواج شقيقتها أسيل، مضيفةً: "كنت شايفة أمور كثيرة من الطرف الآخر وعارفة السبب من الزواج".

وتابعت لجين أنها فرحت جدًّا عندما أخبرتها أسيل بأنها تنوي الطلاق، مضيفةً أن أسيل "صحت.. بعد الحدث الأكبر اللي خلاها توعى، وهو وفاة ابنها بحضنها بعد ستة أيام من ولادته، ونظارة الحب انكسرت".

ويقول مدونون انتقدوا حديث لجين عن زوجها، إنها تبالغ في مخاوفها من وقوعه في شباك بنات ونساء أخريات، بينما قال آخرون إن حديثها يتضمن اتهامات جديدة للفنان الشاعر في قصة قديمة تخص حياة شقيقتها وطليقها، وربما تتضمن اتهاماً للفنان الشاعر بالمسؤولية عن وفاة الطفل الرضيع.

وكتبت مغردة تحت اسم "قمر" في رد على لجين وسبب إخفائها لهوية زوجها: "ثقتها وهي تقول (كل البنات) عجيبة، ترى اللي كذا ما تطول مع زوجها اما يخونها او يخونها". وقال آخر: "كأنها زودتها ؟ هذي الافعال مستحيل يسوونها بناتنا وزوجك محد درا عنه".