بعبارات حزينة.. أول تعليق لسيرين عبد النور على وفاة والدتها
عبارات من الحزن والأسى شاركتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع جمهورها بسبب حزنها على وفاة والدتها التي فارقت الحياء مساء الأحد بعد صراع مع المرض.
ونشرت الفنانة اللبنانية مجموعة من الصور التي تجمع بينهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "أمي اشتقتلك.. حضورك كان بَرَكة بحياتي وحياة ولادي.. وغيابك مبين من أول يوم مدمر لقلبي.. كيف استوعب أنك رحتي.. بس شكرًا أنك تركتي لنا ذكرى حلوة أنا وأولادي.. إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا أمي".
وتلقت سيرين عبد النور العزاء من متابعيها، الذين تمنوا الرحمة للفقيدة، والصبر للفنانة الشهيرة، ومن بين الفنانات اللاتي قدمن العزاء لها الفنانة رحمة رياض، وبلقيس فتحي، والإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت سيرين عبد النور أعلنت عن وفاة والدتها مساء أول أمس الأحد عبر خاصية "الستوري" بموقع "إنستغرام"، حيث نشرت صورة تجمعها مع والدتها في المستشفى مع تعليق قالت فيه: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".
وكان آخر ظهور لسيرين مع والدتها في صورة نشرتها عبر "إنستغرام"، حين كانت الأم لا تزال بصحة جيدة مع تعليق يقول: "أمي ثم أمي".