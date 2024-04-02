بعبارات حزينة.. أول تعليق لسيرين عبد النور على وفاة والدتها

عبارات من الحزن والأسى شاركتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع جمهورها بسبب حزنها على وفاة والدتها التي فارقت الحياء مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشرت الفنانة اللبنانية مجموعة من الصور التي تجمع بينهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "أمي اشتقتلك.. حضورك كان بَرَكة بحياتي وحياة ولادي.. وغيابك مبين من أول يوم مدمر لقلبي.. كيف استوعب أنك رحتي.. بس شكرًا أنك تركتي لنا ذكرى حلوة أنا وأولادي.. إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا أمي".