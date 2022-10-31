NBA.. ليبرون جيمس وأنطوني ديفيز يقودان ليكرز لانتصاره الأول
سجل ليبرون جيمس 26 نقطة وأضاف أنطوني ديفيز 23 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة ليفوز لوس أنجليس ليكرز على ضيفه دنفر ناغتس 121-110 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وأحرز لوني ووكر 18 نقطة وسجل راسل ويستبروك عدد النقاط ذاته واستحوذ على ثماني كرات حاسمة للوس أنجليس.
وفي المقابل سجل نيكولا يوكيتش 23 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة لدنفر. وأحرز جمال موراي 21 نقطة وأضاف مايكل بورتر جونيور 17 نقطة وسجل زميله البديل بروس براون عشر نقاط.
وهذا الفوز هو الأول لليكرز هذا الموسم، بينما خاض ناجتس المباراة دون بونز هايلاند الذي أصيب خلال عملية الاستعداد.
وفي باقي المباريات، تغلب فينكس صنز 124-109 على هيوستون روكتس ودالاس مافريكس 114-105 على ضيفه أورلاندو ماجيك.
وبدوره فاز سان أنطونيو سبيرز 107- 98 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز، بينما خسر لوس أنجليس كليبرز على ملعبه أمام نيو أورليانز بليكانز 112-91.
وفاز بوسطن سيلتيكس، الذي خسر اللقب الموسم الماضي أمام غولدن ستيت وريورز، 112-94 على ضيفه واشنطن ويزاردز، كما فاز كليفلاند كافاليرز 121-108 على ضيفه نيويورك نيكس.
وتغلب ديترويت بيستونز 128-114 على حامل اللقب غولدن ستيت وريورز.