بحضور أبرز الشخصيات.. احتفالات أسطورية لأغنى عروسين في الهند (صور)
تستعد الهند لواحدة من أكثر حفلات الزفاف بذخًا خلال الأشهر المقبلة مع الاستعدادات التي تجري على قدم وساق للاحتفال بالزواج الميمون لأنانت أمباني وراديكا ميرشان، اللذين ينتميان إلى اثنتين من أغنى العائلات الهندية.
وستشهد احتفالات "ما قبل الزفاف" حضور أبرز مشاهير العالم، في الوقت الذي تم فيه فرض قواعد اللباس الصارمة، التي تمزج ما بين فساتين السهرة والملابس الهندية التقليدية، على المدعوّين.
ورغم أن عقد القران لن يتم قبل يوليو/تموز المقبل، لكن أنانت أمباني وراديكا ميرشانت لم يدخرا أي نفقات على احتفالات "ما قبل الزفاف".
وقام الزوجان الثريان بتعيين 21 طاهيًا لإطعام ضيوفهما، البالغ عددهم الألف في الحدث الفخم الذي يقام في منزل والدي أنانت في مدينة جامناجار، نهاية هذا الأسبوع.
ووفق وسائل إعلام محلية، يُقال إنّ قائمة الضيوف تشمل كبار الشخصيات، مثل: بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وهيلاري كلينتون، الذين حضروا حفل زفاف أخت العريس الباهظ بالقدر ذاته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
والعروس المستقبلية راديكا ميرشان، 29 عامًا، هي ابنة الملياردير شري فيرين ميرشان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الصحة الخاصة "إنكور هيلث كير"، بينما أنانت أمباني، 28 عامًا، هو الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في الهند والمدير الإداري لشركة "ريلاينس إندستريز"، التي تبلغ إيراداتها 110 مليارات دولار.
وجاء في الدعوة لاحتفالات الزفاف، والتي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي: "بقلوب مليئة بالفرح والإثارة، ندعوكم لحضور احتفالات ما قبل زفاف أنانت وراديكا في منزلنا في جامناجار"، "نحن نتطلع إلى وجودك معنا لتشاركنا الفرح والحب والضحك، وخلق ذكريات نعتز بها إلى الأبد."
ويبدو أن هناك قواعد صارمة للزي يجب اتباعها من قِبل الضيوف المشاركين في حفل الزفاف الفخم.
وتبدأ الاحتفالات على بضع مراحل، ففي ليلة الجمعة سيستمتع الضيوف بحفل كوكتيل تحت عنوان "أمسية في إيفرلاند" في المبنى.
وفي اليوم التالي، سيُطلب منهم ارتداء "أحذية مريحة" للقيام بجولة في مركز "ريلاينس" المخصص لرعاية الحيوانات الخاص بالعريس، والذي يمتد على مساحة 650 فدانًا ويضم أكثر من 2000 حيوان.
وفي مساء اليوم ذاته، سيقدم العروسان حفل Mela Rogue الخاص بهما، وقد يُطلب من الضيوف ارتداء ملابس بأسلوب "رومانسي مبهر".
وفي اليوم الثالث، يجب على الضيوف أن يرتدوا ثيابًا "أنيقة غير رسمية" لاستكشاف المنطقة المحلية.
وستُختتم الاحتفالات بتقليد خاص، ومن المتوقع أن يرتدي الضيوف فيه الملابس التقليدية، مثل: الشرواني، والساري.
وذكرت صحيفة "التايمز" أنّ ريهانا ستحيي حفلًا على مدار أيام احتفالات العروسين مع الموسيقار البنجابي ديلجيت دوسانجه.
وفي حفل زفاف شقيقة أنانت في عام 2018، يُقال إن العائلة دفعت لبيونسيه 6 ملايين دولار للسفر وأداء حفل موسيقي خاص للضيوف.
وقبل الاحتفالات، تم إصدار قواعد اللباس المكونة من تسع صفحات للضيوف، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الأحداث التي ستقام في نهاية هذا الأسبوع.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الضيوف سوف يسافرون إلى مدينة جامناجار على متن رحلات طيران مستأجرة وعبّارات - وقد تم إخبارهم أن هناك حدًّا أقصى لثلاث حقائب لكل زوجين.
وسيتمكن جميع الضيوف البالغ عددهم الألف من الوصول إلى خدمات غسيل الملابس طوال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تشمل التبخير السريع.
وينص كتيب المعلومات أيضًا على أنّ مصففي الشعر وفناني الماكياج ومصممي الساري سيكونون أيضًا على استعداد للمساعدة.
ويقول الدليل: "نود منك الاستمتاع بكل لحظة على أكمل وجه وتكوين ذكريات جميلة تدوم مدى الحياة".
وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، قام الطهاة العاملون في فندق "جاردن" الفاخر، بإعداد أكثر من 2500 طبق - تشمل المأكولات اليابانية والمكسيكية والتايلاندية.
وأخبر أحد المطلعين على المنشور أن الضيوف سيكون لديهم حرية الاختيار من بين 75 خيارًا للإفطار و225 و275 خيارًا إضافيًّا للغداء والعشاء.
وسيكون هناك أيضًا 85 خيارًا لتقديم الطعام لوجبة منتصف الليل التقليدية، والتي تبدأ من الساعة الـ12 إلى الـ4 صباحًا.
علاوة على ذلك، ادعى المطلع أيضًا أنه لن يتم تكرار أي عنصر في القائمة على مدار الأيام الثلاثة.
وشوهد الثنائي السعيد معًا للمرة الأولى في مكان ما في عام 2018، ما أدى إلى تكهنات بأنهما يتواعدان وسيعقدان قرانهما قريبًا. منذ ذلك الحين، أصبحت راديكا عضوًا بارزًا في عائلة أمباني وكانت جزءًا أساسيًّا من جميع الاحتفالات العائلية.