بحضور أبرز الشخصيات.. احتفالات أسطورية لأغنى عروسين في الهند (صور)

تستعد الهند لواحدة من أكثر حفلات الزفاف بذخًا خلال الأشهر المقبلة مع الاستعدادات التي تجري على قدم وساق للاحتفال بالزواج الميمون لأنانت أمباني وراديكا ميرشان، اللذين ينتميان إلى اثنتين من أغنى العائلات الهندية.

وستشهد احتفالات "ما قبل الزفاف" حضور أبرز مشاهير العالم، في الوقت الذي تم فيه فرض قواعد اللباس الصارمة، التي تمزج ما بين فساتين السهرة والملابس الهندية التقليدية، على المدعوّين.

ورغم أن عقد القران لن يتم قبل يوليو/تموز المقبل، لكن أنانت أمباني وراديكا ميرشانت لم يدخرا أي نفقات على احتفالات "ما قبل الزفاف".

وقام الزوجان الثريان بتعيين 21 طاهيًا لإطعام ضيوفهما، البالغ عددهم الألف في الحدث الفخم الذي يقام في منزل والدي أنانت في مدينة جامناجار، نهاية هذا الأسبوع.

ووفق وسائل إعلام محلية، يُقال إنّ قائمة الضيوف تشمل كبار الشخصيات، مثل: بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وهيلاري كلينتون، الذين حضروا حفل زفاف أخت العريس الباهظ بالقدر ذاته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.