لعبة على الشاطئ تدفن طفلة تحت الرمال

انتهت حياة طفلة في ولاية فلوريدا الأمريكية بطريقة مأساوية بينما كانت تلهو على أحد الشواطئ.

ودُفنت الطفلة، البالغة من العمر خمس سنوات، في حفرة كبيرة كانت تحفرها على سبيل اللهو، بعد انهيار الرمل فوقها.

وبحسب موقع "أن بي سي نيوز"، فقد كانت الطفلة بصحبة شقيقها البالغ 9 سنوات، يحفران حفرة كبيرة ويلعبان داخلها عصر يوم الثلاثاء، على شاطئ في إحدى مدن ولاية فلوريدا، لكن الرمال انهارت فوقهما.

وبلغ عمق الحفرة 1.5 متر، عندما انهار الرمل، فترك الصبي مدفونا حتى صدره، بينما دفنت شقيقته الصغيرة بالكامل في الحفرة.

وحاول أشخاص المساعدة في انتشال الطفلين، قبل وصول رجال الإطفاء، بينما حاول آخرون تثبيت دعائم لمنع سقوط المزيد من الرمال على الطفلين، فيما استخدم آخرون مجارف وألعاب شاطئ في محاولة لنبش الحفرة.

وقامت السلطات بتطويق المنطقة عند وصولها، وتم نقل الطفلين إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاة الطفلة، بينما لا يزال شقيقها في المستشفى، لكن حالته الصحية مستقرة.

وقالت ساندرا كينغ، المتحدثة باسم قسم الإطفاء، إنها لا تعرف المدة التي ظل فيها الطفلان مدفونين داخل الحفرة، ولكن عندما تم إخراج الطفلة لم يكن لديها نبض.

وألقت الشرطة القبض على والدي الطفلين، لحين انتهاء التحقيقات. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك شخص بالغ ساعد الطفلين على حفر الحفرة أو اللعب معهما.