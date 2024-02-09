السعودية.. تلميذ يطالب معلمًا بهدية رآها في "حلم"

فوجئ معلم في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة السعودية، الرياض، بطلب غريب من طالب لديه، بعد أن طالبه بهدية رآها في حلم.

ووفق صحيفة "المرصد" المحلية، فقد تعرض معلم إلى موقف طريف أثناء بداية أحد دروسه، بعد أن رفع طالب في صفه يده، طالبا الإذن بالتحدث، وعندما اقترب منه المعلم، قال له الطالب: "لقد خيبت أملي يا أستاذ".

واستفسر المعلم من الطالب عن سبب قوله ذلك، ليجيبه الطالب بأنه "وعده بهدية في الحلم، ولم يفِ بوعده".

وبادر المعلم بسؤال الطالب عن نوع الهدية التي وعده بها في الحلم، ثم قام بإجابة رغبة الطالب، وقدم له ذات الهدية.