كاني ويست ينفعل بعد سؤال يتعلق بحرب غزة (فيديو)

انفعل مغني الراب الأمريكي كاني ويست، خلال لقاء إعلامي، بعد سؤاله عن رأيه في الحرب الدائرة في غزة.

ووجه إعلامي سؤالا، لمغني الراب، عن رأيه في حرب غزة، قبل أن يتهرّب ويست من الإجابة، مشددا على أنه "يحب الجميع"، ولا يملك غير ذلك.

وإثر محاولة الإعلامي اقتناص إجابة واضحة منه، استدرك كاني ويست بالقول إنّ هناك "14 طفلا على الأقل يموت كل أسبوع في مدينته (شيكاغو)، لذا الأولى منه أن يتحدث عن ذلك".

وتأتي مراوغة كاني ويست بعد مشكلات عدة واجهته، بسبب اتهامات بـ"معاداته السامية".

وكان أحد آخر تصريحاته، التلميح بالقول إن "هناك شخصا إسرائيليا يتحكم فيما تقوله الصحافة والتلفزيون عنه".

وعلق الرابر الأمريكي في أحد الحوارات التلفزيونية: "إن الكثير من الأشخاص لا يستطيعون التحدث كما يريدون؛ بسبب وجود شخص إسرائيلي يتحكم في المهنة الخاصة، وهذا قد يقضي على مستقبلهم في اللحظة التي يعلنون فيها تعاطفهم".