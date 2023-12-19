كيف يمكن للبرد أن يكون مفيدًا لصحتك؟

وجدت أبحاث جديدة أنّ التعرض للبرد، سواء كان ذلك على شكل أخذ حمام بارد أو الجري في الهواء الطلق خلال الشتاء، يحمل عددًا من الفوائد الصحية والنفسية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت دراسات جديدة عن الفوائد الصحية للطقس البارد التي لا يعرفها الكثيرون، وأبرزها: