فيديو صادم لـ"عنكبوت" يخرج من أذن مسنّة

وثق فيديو صادم، تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعيّ، خروج "عنكبوت" من أذن امرأة مسنة، بعد معاناته من انسداد في أذنها.

ويظهر الفيديو، طبيبة مختصة، وهي تضع مادة كيميائية سائلة (بيروكسيد الهيدروجين)، تستخدم عادة لإزالة شمع الأذن في حالة انسداد، في أذن المسنة، قبل أن تصرخ الأخيرة من الألم، لتفاجأ هي والطبيبة بعدها بقليل بخروج "عنكبوت من أذنها".