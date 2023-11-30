آمال ماهر تنفي نبأ زواجها من ثري عربي

نفت المطربة المصرية آمال ماهر ما أشيع في الساعات الأخيرة عن زواجها من ثري عربي، واستمتاعها بشهر العسل في العاصمة لندن.

ووفق موقع "القاهرة 24"، قال مصدر مقرّب من "ماهر" إن المطربة المصرية نفت هذه الأخبار لجميع المقربين منها، معلقًا: "إذا كان نبأ زواجها من ثري عربي صحيحًا، لكانت خرجت بنفسها وأعلنت ذلك للجمهور".

بدورها، اكتفت آمال ماهر بالرد على هذه الشائعة، بصورة لها برفقة نجلها، قامت بنشرها على حسابها في "إنستغرام"، وتظهر معه وهما يقضيان وقتًا ممتعًا في لندن.