يفوق النيل وأمازون.. اعتراف رسمي بامتلاك السعودية أطول "نهر جوفي" في العالم

حصلت السعودية، على اعتراف عالمي بامتلاكها أطول شبكة أنابيب لنقل المياه المحلاة في العالم، فيما يشبه النهر الجوفي، الذي يفوق طوله نهريْ النيل والأمازون مجتمعين.

ومنحت مجموعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، السعودية شهادة رسمية فيها اعتراف بأن لدى المملكة "أكبر شبكة لأنابيب نقل المياه بين المدن في العالم، وبطول يفوق 14 ألف كيلومتر.

ويتجاوز طول نهر النيل الذي يمر في عدة دول، بينها مصر والسودان، 6 آلاف كيلو متر، بينما نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية أقصر منه بقليل، وكلاهما مجتمعين لا يصلان إلى طول شبكة الأنابيب السعودية التي شاعت تسميتها بـ"النهر الجوفي"، منذ العام الماضي 2023.