مرتضى منصور: خسارة مباراة لن تهز ثقتنا في فيريرا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عقده اجتماعًا طارئًا، يوم الأحد، داخل القلعة البيضاء لمناقشة عدد من الملفات.

وأوضح مرتضى منصور، عبر بيان رسمي على حسابه على "فيسبوك"، يوم السبت، أن هذا الاجتماع يأتي قبل لقاء رئيس نادي الزمالك بوزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي.

وأوضح أنه "من المقرر أن يناقش الاجتماع ملفات لا تتعلق على الإطلاق بمباراة السوبر التي أقيمت أمس في مدينة العين بدولة الإمارات".

وشدد المجلس على دعمه للمدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا والجهاز الطبي والإداري واللاعبين والمشرف على فريق الكرة.