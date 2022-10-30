مرتضى منصور: خسارة مباراة لن تهز ثقتنا في فيريرا
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عقده اجتماعًا طارئًا، يوم الأحد، داخل القلعة البيضاء لمناقشة عدد من الملفات.
وأوضح مرتضى منصور، عبر بيان رسمي على حسابه على "فيسبوك"، يوم السبت، أن هذا الاجتماع يأتي قبل لقاء رئيس نادي الزمالك بوزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي.
وأوضح أنه "من المقرر أن يناقش الاجتماع ملفات لا تتعلق على الإطلاق بمباراة السوبر التي أقيمت أمس في مدينة العين بدولة الإمارات".
وشدد المجلس على دعمه للمدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا والجهاز الطبي والإداري واللاعبين والمشرف على فريق الكرة.
وشدد البيان "نتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات".
وأردف "هذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر، هذه هي الرياضة الحقيقية لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات، وأخيرا كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة أو الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التلفزيونية".
يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.