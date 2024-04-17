أول رد من أحمد عبد العزيز بعد انفعاله على صحفي

رد الفنان المصري أحمد عبد العزيز على الهجوم الذي تعرض له خلال الساعات الماضية؛ بسبب انفعاله على صحفي من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عزاء مواطنته الفنانة شيرين سيف النصر، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في القاهرة، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب قوله.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "المكان كان مزدحما للغاية، وجميع الصحفيين والمصورين كانوا يتدافعون علي من كل اتجاه لمسافة تصل إلى 60 مترا من أجل الحصول على تصريح أو كلمة أو صورة، مما سبب لي ضيقا فقمت بدفع أحدهم والانفعال عليه، ولم أكن أعلم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشار الفنان المصري إلى أن المناسبة والوضع لم يكن يسمحان له بالرّد على أحد أو إعطاء أي تصريح، فضلا عن تدافعهم عليه لمسافة طويلة؛ مما جعله ينفعل ويدفع أحدهم، بحسب وصفه.

وتعرض الفنان أحمد عبد العزيز لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو ينفعل على صحفي أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنانة المصرية الراحلة شيرين سيف النصر.

وظهر أحمد عبد العزيز في الفيديو وهو ينصرف من العزاء ليجتمع الصحفيون والمراسلون حوله من أجل الحصول على تصريحات صحفية، إلا أن الفنان المصري انفعل على أحدهم ودفعه للخلف محذرا إياه من الاقتراب أو التلامس، وقال: "إوعى إيدك يالا.. ولا "، ليرد، الآخر: "عادي ..عادي".