من هي نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية؟
تستعد المهندسة الإماراتية، نورا المطروشي، لإنهاء دورة تدريبية استمرت أكثر من عامين في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أول رائدة فضاء إماراتية.
واختار برنامج الإمارات لرواد الفضاء، عام 2021 نورا المطروشي ومواطنها محمد الملا، ضمن الدفعة الثانية من البرنامج للانضمام إلى الدفعة رقم 23 في برنامج وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الذي يضم 12 رائد فضاء من عدة دول.
وتخطت المطروشي والملا اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وقد بلغ عددهم 4305 متقدما ومتقدمة، قبل أن يلتحقا ببرنامج "ناسا".
والمطروشي من مواليد العام 1993، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة.
وخضعت المهندسة المطروشي بعد تخرجها، لدورة تدريبية في جامعة "فاسا" التطبيقية في فنلندا.
وهي مهندسة في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشغلت منصب نائب رئيس مجلس الشباب لثلاث سنوات متتالية في الشركة، كما أنها عضو في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.
وحققت المطروشي المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011.
كما مثلت المطروشي، شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019.
وانضمت نورا لعضوية مؤسسة تكاتف التطوعية التابعة لمؤسسة الإمارات منذ العام 2011، وكانت عضواً في الفريق الذي مثل الإمارات في إكسبو ميلانو 2015، وتطوعت في بطولة الفورمولا 1 التي استضافتها أبوظبي في ثلاثة أعوام متتالية: 2015 و 2016 و 2017.
ومن المقرر أن يقام حفل تخرج رواد الفضاء في 5 مارس/آذار المقبل، في السابعة والنصف مساء، بتوقيت دولة الإمارات، في مقر مركز جونسون للفضاء في ولاية تكساس الأمريكية.
وخاض الرائدان الإماراتيان، برنامجاً تدريبياً، شمل 8 أنواع، هي: المهمات الطويلة المدة على متن المحطة الدولية، والتحكم في الروبوت، وتمارين النجاة على اليابسة والماء، وتدريبات نظرية، ومهمات السير في الفضاء، وأنظمة محطة الفضاء، والتدرب على طائرة T-38، ودورات باللغة الروسية.
وينضم الفريق الفضائي الإماراتي الجديد، إلى رائدي الفضاء الإماراتيين، سلطان النيادي وهزاع المنصوري، أول رائدي فضاء إماراتيّين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.