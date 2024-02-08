من هي نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية؟

تستعد المهندسة الإماراتية، نورا المطروشي، لإنهاء دورة تدريبية استمرت أكثر من عامين في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أول رائدة فضاء إماراتية.

واختار برنامج الإمارات لرواد الفضاء، عام 2021 نورا المطروشي ومواطنها محمد الملا، ضمن الدفعة الثانية من البرنامج للانضمام إلى الدفعة رقم 23 في برنامج وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الذي يضم 12 رائد فضاء من عدة دول.

وتخطت المطروشي والملا اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وقد بلغ عددهم 4305 متقدما ومتقدمة، قبل أن يلتحقا ببرنامج "ناسا".

والمطروشي من مواليد العام 1993، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة.

وخضعت المهندسة المطروشي بعد تخرجها، لدورة تدريبية في جامعة "فاسا" التطبيقية في فنلندا.