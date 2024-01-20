حوت ضخم على شواطئ المغرب (فيديو)

لفظت أمواج شاطئ "كورنيش" في مدينة بوجدور في المغرب، أمس الجمعة، حوتا ضخما من فصيلة "الروركال".

وذكرت مصادر محلية، أن الحوت الضخم يصل طوله إلى أكثر من 24 مترا، وعرضه 12 مترا، فيما لم تتبين بعد ملابسات وأسباب نفوقه.