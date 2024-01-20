حوت ضخم على شواطئ المغرب (فيديو)
لفظت أمواج شاطئ "كورنيش" في مدينة بوجدور في المغرب، أمس الجمعة، حوتا ضخما من فصيلة "الروركال".
وذكرت مصادر محلية، أن الحوت الضخم يصل طوله إلى أكثر من 24 مترا، وعرضه 12 مترا، فيما لم تتبين بعد ملابسات وأسباب نفوقه.
ورجّحت أن يكون الحوت أنثى، وقد عثر عليه نافقا في حدود وقت الظهيرة من يوم الجمعة.
ووفق موقع "صوت العدالة" المحلي، قال الباحث محمد كزنين، إن نفوق الحوت ناجم عن عدة فرضيات، منها إمكانية تسممه، بفعل المخلفات البلاستيكية أو التغيرات المناخية.
وعمدت الجهات المختصة إلى تقطيع الحوت الضخم، تسهيلا لعملية تحميله، وإتلافه عن طريق الحرق.