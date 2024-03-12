جومانا مراد تكشف لـ "إرم نيوز" سبب تفضيلها لـ"عتبات البهجة"

تشارك النجمة العربية جومانا مراد في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" بشخصية "نعناعة" والتي تكتب من خلالها حضورها في الدراما المصرية خلال موسم دراما رمضان لعدة سنوات على التوالي وبأدوار مختلفة وناجحة، حيث إنها على غير العادة اختارت الظهور هذا العام بمسلسل واحد فقط بعد أن سبق وشاركت بعدة أعمال درامية بوقت واحد في مواسم درامية سابقة.

وكشفت جومانا في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" السبب في الظهور بمسلسل واحد هذا العام، وهو "عتبات البهجة" وتقول: "عُرضت علي الكثير من الأعمال خلال موسم رمضان الجاري، لكنني اخترت الحضور بعمل واحد هذا العام من خلال مسلسل عتبات البهجة مع الفنان القدير يحيى الفخراني، والذي كنت أتمنى التعاون معه منذ فترة طويلة، فلقد أحببت أن أظهر خلال شهر رمضان الكريم من خلال مسلسل واحد فقط وليس أكثر، خصوصا أن العمل متوافر فيه كل العناصر التي تجعلني أتخذ هذه الخطوة والتركيز عليها دون حضور بأي أعمال أخرى، حيث الرواية والكتابة المهمة للعمل والتعاون مع مخرج كبير وملك الدراما وهو مجدي أبو عميرة، وعودة وحضور الفنان القدير يحيى الفخراني وكذلك الجهة الإنتاجية وهي العدل غروب والتي سبق وشاركت معها بعدة تجارب فنية سابقة ناجحة، بالإضافة لأهمية الدور والشخصية التي أجسدها داخل الأحداث، لذا فضلت التركيز والمشاركة في رمضان من خلال هذا العمل فقط دون غيره".

وما بين رواية "عتبات البهجة" والمسلسل تتحدث جومانا عن رؤيتها: "قرأت رواية عتبات البهجة للكاتب إياد عبدالمجيد قبل أن نبدأ تصوير العمل، حيث إن المسلسل استعان بأخلاقيات الرواية من خلال الصعوبات التي تواجه أبطال العمل داخل الأحداث فيظل الأمل موجودا لدى الجميع، فلقد أحببت الرواية وفكرة المسلسل من البداية وانجذبت له، كما أنني أحب المشاركة بالأعمال الروائية التي يتم تحويلها لنصوص تلفزيونية وفنية، ومن البداية كنت متحمسة للمشاركة في هذا العمل وأستشعر بأنه سيكون عملا كبيرا ومهما من بين الأعمال المعروضة خلال شهر رمضان، والحمد لله رغم أن المسلسل لم يمر عليه سوى يومين فقط إلا أن الأصداء وردود الأفعال الأولى مبشرة للغاية".

وبالحديث عن الدور الذي تلعبه جومانا مراد داخل أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، تقول: "شخصية نعناعة ليست من ابتكاري بل أنها مكتوبة منذ البداية وبنفس الاسم، لكن الدور جذبني للغاية كونه مختلفا ولم أُقدم دورا مشابها له من قبل، وهذا ما أسعى إليه من خلال أعمالي أن أُقدم شخصيات غير متشابهة وتكون مختلفة تماما عن بعضها البعض، كما أنني أحب الشخصيات الشعبية وتقديمها من خلال أعمال درامية خصوصا أنني سبق وقدمت بعض الشخصيات الشعبية والحمد لله حققت نجاحا مع الجمهور، لكن شخصية نعناعة الشعبية في عتبات البهجة مختلفة تماما هذه المرة عما سبق وقدمته من شخصيات في هذا الإطار ونوعية الأدوار الشعبية نفسها، كما أن هذه النوعية من الأدوار تكون جاذبة للجمهور وخصوصا مع الكتابة المتميزة وهذا ما وجدته في عتبات البهجة والذي يسعدني للغاية الحضور هذا العام من خلال هذا العمل فقط".

ومسلسل "عتبات البهجة" عمل درامي مكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إياد عبدالمجيد.

ويمثل هذا العمل عودة النجم الكبير يحيى الفخراني للدراما بعد غياب ثلاثة أعوام عن الحضور بدراما رمضان منذ آخر أعماله في 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش".

يُشارك في بطولة "عتبات البهجة" نُخبة كبيرة من الممثلين بينهم صلاح عبدالله وسما إبراهيم والسوري خالد شباط لأول مرة في الدراما المصرية وهنادي مهنا وليلى عز العرب ومغني المهرجانات عنبة ووفاء صادق وصفاء الطوخي وعلاء مرسي وبسنت أبو باشا، والمسلسل من تأليف مدحت العدل اقتباسا من رواية "عتبات البهجة" للكاتب إياد عبدالمجيد ومن إخراج مجدي أبو عميرة في عودة بعد غياب أربعة أعوام عن الدراما.